Как в Гусь-Хрустальном районе проходит голосование на выборах Президента? Жители Владимирской...

Как в Гусь-Хрустальном районе проходит голосование на выборах Президента?Жители Владимирской области идут голосовать за будущее страны, - за свое будущее."Гусь-Хрустальный район голосует дружно и сплоченно. Одними из первых голосуют главы администраций муниципальных образований Гусь-Хрустального района, почетные граждане, руководители предприятий, педагогические и медицинские коллективы.", - сообщили в администрации Гусь-Хрустального района.Фото, видео: администрация Гусь-Хрустального района