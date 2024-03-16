Многодетные семьи Владимирской области активно пользуются сертификатами на семейный отдых В...

Многодетные семьи Владимирской области активно пользуются сертификатами на семейный отдыхВ Министерстве социальной защиты населения сообщили, что, благодаря сертификатам на семейный отдых, в 2023 году 3500 владимирцев совершили путешествия по России. География отдыха обширна: прошлым летом жители региона побывали в Калининграде, Карелии, Северной Осетии, Дагестане и других регионах страны.Многодетным и малоимущим семьям с детьми предоставляются сертификаты на организацию семейного отдыха номиналом 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, относящегося к льготной категории: дети в возрасте от 4 до 17 включительно и 1 родитель – в случае, если право на отдых с использованием сертификата имеют от 1 до 4 детей, 2 родителя – если право на такой отдых имеет 5 и более детей.Кроме этого, семьи могут сами выбрать поставщика услуг, период и место, куда поедут. Владимирцы сами расставили приоритеты: некоторые отправились на море, другие - в горы, третьи - в санатории.«Практика «Предоставление сертификатов на семейный отдых» вошла в этом году в тройку лидеров в номинации «Инфраструктура детства» и была отмечена дипломом полуфиналиста федерального конкурса лучших социальных практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства.», - сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.В 2024 году такая мера поддержки продолжается, заявление можно подать в отделе социальной защиты или через портал «Госуслуги» по ссылке.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области