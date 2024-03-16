Многодетные семьи Владимирской области активно пользуются сертификатами на семейный отдых
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Многодетные семьи Владимирской области активно пользуются сертификатами на семейный отдых
В Министерстве социальной защиты населения сообщили, что, благодаря сертификатам на семейный отдых, в 2023 году 3500 владимирцев совершили путешествия по России. География отдыха обширна: прошлым летом жители региона побывали в Калининграде, Карелии, Северной Осетии, Дагестане и других регионах страны.
Многодетным и малоимущим семьям с детьми предоставляются сертификаты на организацию семейного отдыха номиналом 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, относящегося к льготной категории: дети в возрасте от 4 до 17 включительно и 1 родитель – в случае, если право на отдых с использованием сертификата имеют от 1 до 4 детей, 2 родителя – если право на такой отдых имеет 5 и более детей.
Кроме этого, семьи могут сами выбрать поставщика услуг, период и место, куда поедут. Владимирцы сами расставили приоритеты: некоторые отправились на море, другие - в горы, третьи - в санатории.
«Практика «Предоставление сертификатов на семейный отдых» вошла в этом году в тройку лидеров в номинации «Инфраструктура детства» и была отмечена дипломом полуфиналиста федерального конкурса лучших социальных практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства.», - сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
В 2024 году такая мера поддержки продолжается, заявление можно подать в отделе социальной защиты или через портал «Госуслуги» по ссылке.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области