Муромляне активно идут на выборы Президента России В Муроме открылись 68 избирательных участков...

Муромляне активно идут на выборы Президента РоссииВ Муроме открылись 68 избирательных участков для голосования на выборах Президента России. Среди тех, кто решил отдать свой голос на Президентских выборах уже сегодня – избиратели самого разного возраста: от юных, для кого это первое голосование – до старожилов с активной гражданской позицией. За ходом голосования наблюдала съемочная группа наших коллег.Этим солнечным днём студентка третьего курса Муромского педагогического колледжа спешила на избирательный участок в школу машинистов.Для Полины Борисовой это первые в её жизни выборы. Как и все избиратели, достигшие 18-летнего возраста, девушка получила поздравления и символические подарки.Всегда особенно радует, когда на выборы приходит молодежь. Молодые люди – это наше будущее, те, кто будет развивать наш регион и округ в ближайшие годы.Ксения Кистанова с трепетом в сердце пришла проголосовать за Президента Российской Федерации в родной и любимый “первый” лицей. Для вчерашней активистки школы участие в выборах – новый опыт.Наряду с теми, кто впервые использовал свое избирательное право, были и муромляне преклонных лет. На том же избирательном участке, вместе с Ксюшей Кистановой, сегодня проголосовала одна из долгожителей города – Евдокия Григорьевна Попова. Энергичная, добрая женщина, с активной жизненной позицией – очаровала всех присутствующих.Евдокия Григорьевна - труженица тыла. Жизнь её не была простой и сладкой. В годы Великой отечественной войны она рыла окопы, работала на лесоповале и помогала строить аэродром. Столетнюю муромлянку, которая не пропустила ни одних выборов – приветствовал военный духовой оркестр.Елена Петрова МАУ ТРК «Муромский меридиан»