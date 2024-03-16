Муромляне активно идут на выборы Президента России
В Муроме открылись 68 избирательных участков...
Муромляне активно идут на выборы Президента России
В Муроме открылись 68 избирательных участков для голосования на выборах Президента России. Среди тех, кто решил отдать свой голос на Президентских выборах уже сегодня – избиратели самого разного возраста: от юных, для кого это первое голосование – до старожилов с активной гражданской позицией. За ходом голосования наблюдала съемочная группа наших коллег.
Этим солнечным днём студентка третьего курса Муромского педагогического колледжа спешила на избирательный участок в школу машинистов.
Для Полины Борисовой это первые в её жизни выборы. Как и все избиратели, достигшие 18-летнего возраста, девушка получила поздравления и символические подарки.
Всегда особенно радует, когда на выборы приходит молодежь. Молодые люди – это наше будущее, те, кто будет развивать наш регион и округ в ближайшие годы.
Ксения Кистанова с трепетом в сердце пришла проголосовать за Президента Российской Федерации в родной и любимый “первый” лицей. Для вчерашней активистки школы участие в выборах – новый опыт.
Наряду с теми, кто впервые использовал свое избирательное право, были и муромляне преклонных лет. На том же избирательном участке, вместе с Ксюшей Кистановой, сегодня проголосовала одна из долгожителей города – Евдокия Григорьевна Попова. Энергичная, добрая женщина, с активной жизненной позицией – очаровала всех присутствующих.
Евдокия Григорьевна - труженица тыла. Жизнь её не была простой и сладкой. В годы Великой отечественной войны она рыла окопы, работала на лесоповале и помогала строить аэродром. Столетнюю муромлянку, которая не пропустила ни одних выборов – приветствовал военный духовой оркестр.
Елена Петрова МАУ ТРК «Муромский меридиан»