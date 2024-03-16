Два города Владимирской области засветились на Первом канале – в последнем выпуске тревел-шоу«Поехали!». Он вышел в эфир 16 марта в 12:15. В Гусь-Хрустальном ведущие Евгений Покровский и Мария

Два города Владимирской области засветились на Первом канале – в последнем выпуске тревел-шоу«Поехали!». Он вышел в эфир 16 марта в 12:15. В Гусь-Хрустальном ведущие Евгений Покровский и Мария Осадник посетили Хрустальный завод имени Мальцова, Стекольный рынок, Усадьбу Мещерская, Музей Хрусталя. Отдельными героями программы стали местные гуси. Потом столичные гости отправились в Муром, на родину святых