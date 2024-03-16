Народные приметы на 17 марта. Почему в День Герасима Грачевника не стоит красить губы?
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Народные приметы на 17 марта. Почему в День Герасима Грачевника не стоит красить губы?
В воскресенье, 17 марта 2024 года верующие чтят двух Герасимов: Иорданского и Вологодского. Первый монах был известен тем, что построил монастырь в пустыне и вылечил льва, который так к нему привязался, что умер на могиле преподобного. Последний святой почитается за возведение Троицкого Кайсаровского монастыря.
В народе праздник назвали "Грачевником" в честь грачей, которые в это время прилетали с юга. Считалось, что если птицы сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А если они, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, - холода продержатся еще несколько дней. Наши предки говорили ”увидел грача – весну встречай”.
Другое название даты — день изгнания Кикиморы. Согласно поверьям, представительниц темных сил рисовали в воображении в виде невысоких, неопрятных женщин в рваной одежде. Глаза у них должны быть разными. Как говорили в старину: "Один – для сглаза, другой – для показа". Для изгнания делали обереги из можжевельника и подметали пол вениками из полыни.
Что можно и нельзя делать в день Герасима Грачевника?
- Можно заняться «генеральной» уборкой. Наши предки считали, что это поможет усмирить Кикимору и защитит от плохого.
- Не рекомендуется красить губы и есть такие продукты, которые имеют свойство окрашивать их (свёкла, черника и так далее). В народе считали, что таким образом всё сказанное не будет услышано окружающими, а планы не удастся осуществить.
- Стоит испечь хлеб в виде грачей, - этот ритуал ускорит наступление весны. К тому же тот, кто съест в этот день булку в виде птицы, получит крепкое здоровье.
- Запрещено ругаться на котов и бить их, ведь эти животные в доме всегда боролись с «нечистой силой». Обидев кошку в этот день, можно навлечь на себя неприятности.
- Старались 17 марта не грустить, иначе тоска заберется в душу и не выйдет.
Погодные приметы на 17 марта:
- Грачи резвятся – к хорошей погоде.
- Стаи тревожных птиц над гнездами — к неустойчивой погоде.
- День солнечный, без облаков – ягоды много будет.
- Грач прилетел – к скорой весне.
Фото: freepik.com