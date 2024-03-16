«Навести порядок»: губернатор Владимирской области сообщил об эффективности работы комплекса...

«Навести порядок»: губернатор Владимирской области сообщил об эффективности работы комплекса нейросетевой видеоаналитикиЛетом 2023 года во Владимирскую область прибыл для тестирования автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Система, которая устанавливается на автомобиль, предназначена для фиксации нарушений в сфере благоустройства, содержания и ремонта дорог, уборки снега и мусора.В своем официальном телеграм-канале «Авдеев. О важном» глава региона сообщил, с каким результатом комплекс отработал первые два месяца в 2024 году.С 10 января он сделал 18 выездов в города Владимирской области, по итогам которых начато 97 административных производств. Как итог, - нарушителям направлено 16 постановлений с наложением штрафа на общую сумму 151 тысяча рублей. Под «взор искусственного интеллекта» попали муниципальные предприятия, управляющие компании и ТСЖ.«Пока комплекс фиксирует 7 видов нарушений. Это, в том числе, навалы отходов на контейнерных площадках и рядом с ними, провал канализационного люка, плохо почищенные от снега дороги, неработающие фонари. С таянием снега он будет фиксировать ещё и слив жидких бытовых отходов в неположенных местах, несанкционированные свалки. В дальнейшем будем расширять функционал.», - сообщил губернатор.Власти работают над внесением изменений в КоАП РФ для того, чтобы привлекать к ответственности региональных операторов за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Кроме этого, прорабатывают возможности применения штрафных санкций к автомобилистам, которые загораживают проезд спецтехники к контейнерным площадкам.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений