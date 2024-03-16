«Одно другому не мешает»: в Суздале наряду с масленицей проходит голосование на выборах...

«Одно другому не мешает»: в Суздале наряду с масленицей проходит голосование на выборах ПрезидентаСуббота обещала быть насыщенной. Вместе со своими семьями владимирцы посетили избирательные участки, чтобы оставить свой голос на выборах Президента Российской Федерации.Сделал дело — гуляй смело! С таким девизом жители и гости Суздаля отправились на масленичные гуляния. Развлекательная программа никого не оставила равнодушным.Какая масленица без блинов? Людям, которые сидят на диете, - следующие кадры лучше не смотреть. Фотографии уж слишком «аппетитные».