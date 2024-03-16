Поисково-спасательному отряду города Владимира исполнилось 22 года С момента заступления на...

Поисково-спасательному отряду города Владимира исполнилось 22 годаС момента заступления на круглосуточное дежурство поисково-спасательного отряда города Владимира прошло немало лет. 11 марта 2024 года спасательная служба «отметила» свой 22-ой День рождения."Случайных" людей среди спасателей нет, ведь эта профессия сочетает в себе высокий профессионализм, храбрость и мужество. Такие люди не понаслышке знают "цену секунде".На сегодняшний день в отряде числятся 16 человек, большинство из них имеют квалификацию «спасатель 1 класса». Все спасатели обучены приемам оказания первой помощи пострадавшим и работам в непригодной для дыхания среде. Помимо этого, сотрудники имеют спортивные разряды.Немного о достижениях. За 22 года работы поисково-спасательного отряда совершено более 18 тысяч выездов на проведение неотложных работ, а также спасено более 3400 человек. Помимо этого, отряд неоднократно становился чемпионом и призером Центрального Федерального округа среди профессиональных спасательных формирований.Сегодня у них имеется вся необходимая техника: 1 моторное плавсредство, 4 комплекта водолазного и альпинистского снаряжения, комплект гидравлического и пневматического аварийно-спасательного инструмента, 6 единиц бензоинструмента и другое аварийно-спасательное снаряжение, а также 4 единицы автомобильной техники.11 марта с Днём рождения отряда спасателей поздравил начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. Он вручил особо отличившимся сотрудникам поисково-спасательного отряда памятные медали и благодарственные письма.Читайте также:Владимирские спасатели вскрыли дверь и оказали помощь пожилой женщинеНа Южной объездной под Владимиром произошло серьезное ДТП, водитель грузовика в комеФото: администрация города Владимира