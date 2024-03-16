Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев рассказал, как прошел второй...
<a href="https://33live.ru/novosti/16-03-2024-predsedatel-izbiratelnoj-komissii-vladimirskoj-oblasti-vadim-minaev-rasskazal-kak-proshel-vtoroj-den-golosovaniya.html" target="_blank">Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев рассказал, как прошел второй день голосования</a> - Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев рассказал, как прошел второй...
[url=https://33live.ru/novosti/16-03-2024-predsedatel-izbiratelnoj-komissii-vladimirskoj-oblasti-vadim-minaev-rasskazal-kak-proshel-vtoroj-den-golosovaniya.html]Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев рассказал, как прошел второй день голосования[/url] - Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев рассказал, как прошел второй...