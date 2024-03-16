«Развивать таланты каждого ребенка»: во Владимирской области откроется Центр для одарённых детей В...

«Развивать таланты каждого ребенка»: во Владимирской области откроется Центр для одарённых детейВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о планах по открытию Центра для одарённых детей.Заместитель Губернатора Владимир Куимов 13 марта встретился с участниками проекта «Мы славим таланты», который был реализован в 2023 году, благодаря газете «Аргументы и Факты — Владимир». В проекте участвовали ребята из региона, добившиеся успехов в творчестве, учебе, спорте и науке.Беседа детей с вице-губернатором проходила за чашкой чая. Ребята рассказали о своих достижениях и поделились мыслями о том, как можно улучшить инфраструктуру поддержки развития детских талантов.Одна из участниц гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» предложила создать Центр интеллектуальной подготовки. Владимира Куимова заинтересовала такая идея, и он дал указание принять проект в работу.Помимо этого, вице-губернатор взял под личный контроль вопрос обеспечения транспортом ребят из деревень, занимающихся в городских кружках и секциях, так как юные шахматисты сожалели, что в городе негде проводить большие шахматные турниры. Эта проблема уже на стадии решения.На встрече прозвучал вопрос о мероприятиях, в которых можно было бы участвовать всей семьей. Владимир Куимов заверил, что такие события уже запланированы.«Важно создавать условия для выявления и развития талантов каждого ребёнка. Именно поэтому к 1 сентября в регионе будет открыт Центр для одарённых детей, поддержанный федеральным Правительством и Губернатором Александром Авдеевым. Мы прислушиваемся к тому, что нам советуют сами ребята. У них свежий взгляд на жизнь, нестандартные подходы, живая инициатива», – рассказал Владимир Куимов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области