Сколько владимирцев уже приняли участие в голосовании на выборах Президента? Вестник избирательной...

Сколько владимирцев уже приняли участие в голосовании на выборах Президента?Вестник избирательной комиссии Владимирской области предоставили данные по явке жителей на голосование на выборы Президента России.В списки избирателей во Владимирской области включено 1 075 213 избирателей.По состоянию на 16 марта, 15:00 часов на избирательных участках проголосовало 336 816 избирателей.Дистанционно проголосовали 102 126 избирателей.Всего участие в голосовании приняли 438 942 избирателя, явка составила 40,82 %.Фото: администрация города Владимира