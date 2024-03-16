Сколько владимирцев уже приняли участие в голосовании на выборах Президента?
Вестник избирательной...
Сколько владимирцев уже приняли участие в голосовании на выборах Президента?
Вестник избирательной комиссии Владимирской области предоставили данные по явке жителей на голосование на выборы Президента России.
В списки избирателей во Владимирской области включено 1 075 213 избирателей.
По состоянию на 16 марта, 15:00 часов на избирательных участках проголосовало 336 816 избирателей.
Дистанционно проголосовали 102 126 избирателей.
Всего участие в голосовании приняли 438 942 избирателя, явка составила 40,82 %.
Фото: администрация города Владимира