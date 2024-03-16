«Создаем свое будущее»: как проходит голосование на выборах Президента в Кольчугинском...
«Создаем свое будущее»: как проходит голосование на выборах Президента в Кольчугинском районе?
Выборы президента Российской Федерации идут полным ходом и в Кольчугинском районе.
Жители региона приняли активное участие в выборах. Они отмечают, что работа избирательных комиссий была организована на высоком уровне.
Каждый голос имеет значение, ведь мы сами создаем свое будущее!
Фото, видео: администрация Кольчугинского района