«Создаем свое будущее»: как проходит голосование на выборах Президента в Кольчугинском...

«Создаем свое будущее»: как проходит голосование на выборах Президента в Кольчугинском районе?Выборы президента Российской Федерации идут полным ходом и в Кольчугинском районе.Жители региона приняли активное участие в выборах. Они отмечают, что работа избирательных комиссий была организована на высоком уровне.Каждый голос имеет значение, ведь мы сами создаем свое будущее!Фото, видео: администрация Кольчугинского района