«Сплочённую Россию победить невозможно»: президент Торгово-промышленной Палаты Владимирской области...

«Сплочённую Россию победить невозможно»: президент Торгово-промышленной Палаты Владимирской области посетил избирательный участокИван Аксенов, - президент Торгово-промышленной Палаты Владимирской области посетил избирательный участок, чтобы проголосовать за выборы Президента России в 2024 году.«К нашим врагам пришло понимание того, что Россия объединилась. Даже Римский папа ,которого трудно заподозрить в симпатии к нашей стране, призвал Украину поднять "белый флаг" и вступить в переговоры. Сплочённую Россию победить невозможно, поэтому каждый принявший в выборах приближает нашу Победу!», - пояснил Иван Аксенов.