«Страсти Христовы»: специалисты рассказали владимирцам, как правильно выращивать...

«Страсти Христовы»: специалисты рассказали владимирцам, как правильно выращивать пассифлоруПассифлора - или «страсти Христовы». Ещё одно диковинное растение вырастили ведущие рубрики "Во саду ли, в огороде".По-моему, у меня уже вошло в привычку открывать садоводческую рубрику стихами. И на этот раз не удержалась. А как удержаться, если это произведение великого Генриха Гейне?"Тут в головах заметил я цветок,Загадочный, лиловый с золотистым,Он странен был, но каждый лепестокПроникнут был очарованьем чистым...В ту ночь, когда лилася кровь Христа,Впервые он расцвёл в тени креста,И потому зовётся страстоцветом.Как будто бы в застенках палачаНа нём видны следы орудья мук Христовых.Всё: от креста, верёвок и бичаДо молота - с венцом из игл терновых."Действительно, цветок необычен, и у человека с богатым воображением может вызвать ассоциацию с муками Христовыми. У цветка 3 рыльца-пестика - это гвозди, которыми прибили Христа к кресту. Вокруг пестика - терновый венок. Тычинки — пять ран. Острые листья - это пики, которыми пронзали тело Христа. Усики - плети, которыми его били. 5 лепестков и 5 чашелистиков — апостолы.Копьевидные листья обозначили копьё, пронзившее Христа. Желёзки, найденные на обратной стороне листа, должны были означать тридцать сребреников, полученных Иудой за предательство. Эти сравнения дали повод к названию растения Passiflora, от латинского «passio» — страдание и «flos» — цветок. Пассифлора.А народное название - страстоцвет. Вы уже поняли, почему. Однако ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова раскрыли ещё одно его название - маракуйя.- Валентина Васильевна, я не скажу, что у меня этот опыт неудачный но и удачным я назвать его не могу. Дело в том, что в свое время я купила в одном из супермаркетов семена пассифлоры. На самом деле, в народе чаще называют маракуйя. Это растение давно выращивают у нас любители экзотических зеленых насаждений у себя, например, дома. Очень интересное растение, бывает очень высоким, и многие его не по одному держат дома. И очень красивые резные листья у него, и цветет, и, естественно, даже дает плоды. И в первый год у меня они зацвели прекрасными цветочками. Цветы очень оригинальные, порадовали. Но скинули они цветы, плодов я не дождалась с тех пор, а у меня этому растению, наверное, лет 10. Но как-то чахнет, веточки сохнут. И выбросить жалко, и, в общем-то, вид эстетически никакой. Хотя я обрезаю и подкармливаю, но вот не нравится что-то здесь пассифлоре у меня в доме. Но судя по тому, сколько картинок и видео в интернете попадалось мне, - очень успешный опыт у многих. И собирают урожай, даже приличный. Давайте расскажем - прекрасное растение, интересное растение. Выращивать нужно дома, ну и заодно, может быть, укажете мне на мои ошибки.- Маракуйя или страстоцвет - это необычное растение. Это тропическая лиана. Разве в вашей комнате вы создали тропический микроклимат?- Это сложно сделать в наших условиях.- Но она вас порадовала своим цветением. Она показала, на что способна, а потом вы тонкость одну упустили. Она очень плохо цветет на старых побегах. Нужно ее все время омолаживать, обрезать, подкармливать ее надо каждые 2 недели, например, разными удобрениями. Ей, вероятнее всего, все равно чего-то не хватает. Потом, ей нужно опрыскивание, теплый влажный климат, сухого воздуха ей не надо, потому что ее родина Бразилия, где ливни постоянно, - тепло, влажно. И она еще не любит яркий солнечный свет. Должны попадать лучи только рассеянные. Если еще хотите плоды получать, вот такая маракуйя гигантская, четырехгранная, - она дает плоды. Нужно найти самоплодный, самоопыляющийся сорт. А если нет такого, попробовать можно перенести пыльцу с цветков мужских на цветки женские. Тут тонкости, тут нужно переопыление. Может быть, кто-то захочет ее выращивать дома, можно купить плоды в супермаркете, но не старые, а свежие. Дозревшие. Внутри много семян, а их нужно наждачной бумагой с двух сторон потереть. Это называется скарификация, то есть - нарушение твердости оболочки, чтобы лучше было прорастание. И вы их промываете, можно в стимуляторы роста замочить. Ей нужна опора, когда 10 сантиметров вырастет. Пересаживать каждые 3-4 года. Большой горшок сразу нельзя, там «заклякнет» земля. Дренаж обязательно, глина, листовая земля, перегной, мел в разных пропорциях, биогумус даже желательно, чтобы на первое время было питание самое наилучшее. То есть с ней придется повозиться, - с этим экзотическим растением.- У меня из семечка вырос. Я просто купила пакетик семян. И у меня уже взрослое растение. То есть сейчас ему требуется только подкормка, обрезка и подпорка.- Подпорки нужны, потому что, когда будет 25 сантиметров, - там уже нужно делать сразу обрезку, чтобы она ветвилась. Сразу молодые побеги пошли, - она гуще будет. А когда одна лиана идет, - все силы вот в этот стебель, который потом стареет. Чем больше у вас будет побегов в сторону, тем больше потом на них нужно сделать обрезку. И омолаживать, омолаживать ее постоянно. Если вы ее застудили, вот эту тропическую лиану, она тоже на это болезненно реагирует. Например, форточки открытые, застыла она. И залили потом. Некоторые думают, что ей лучше будет, а у нее кислорода корням не хватает. И рыхлить ее. И разговаривать.В общем, как любое растение, пассифлора требует внимания, ухода и теплого отношения. Цветет она очень красиво. Даже если не будет плодов таких экзотических, - зато можно полюбоваться цветами.Красиво смотрится за счет очень декоративных листьев. Резных, как лапы у гусей, какой-то экзотической птицы. Вот такие листья у пассифлоры. Их же много видов.Из передачи "Во саду ли, в огороде", Радио "Россия-Владимир".Фото: freepik.com