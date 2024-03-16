Компанию через суд обязали установить фонари.

В субботу, 16 марта, пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о том, что трасса, стоящая на пути от Мурома до села Панфилово, исчезла в море темноты. В прокуратуре заявили, что ситуация влечет за собой серьезные последствия и нарушает безопасность автомобильного движения.В результате судебного разбирательства, компанию "Владупрадор" обязали установить фонари на данном участке дороги. Заявление было допущено к рассмотрению, и решение было вынесено в пользу переоснащения трассы стационарным уличным освещением.