«Урок цифры»: владимирские школьники могут познакомиться с основными видами программного...

«Урок цифры»: владимирские школьники могут познакомиться с основными видами программного обеспеченияВ пресс-службе Правительства сообщили, что с 11 по 31 марта 2024 года в школах страны проходит «Урок цифры» по технологиям тестирования.У школьников появилась возможность познакомиться с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения. Учебные материалы помогут учащимся определиться с профориентацией, а также будут полезны для развития функциональной и цифровой грамотности.Образовательный проект Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» реализуют в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Стратегический партнёр и разработчик содержания этого урока – фирма «1С».«Урок цифры» состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажёра для закрепления знаний. Руководитель направления контроля качества в отделе 1С:ERP Леонид Паутов в видео-лекции расскажет о тестировании ПО.У тренажера три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Каждый состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Ребята познакомятся с видами тестирования (функциональное, юзабилити, нагрузочное), приобретут важные навыки работы с цифровыми инструментами.Все уровни объединены одним напоминающим детектив сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, а за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.«Тестировщики очень важны в команде разработки. Без них ИТ-компания не может обеспечить высокое качество цифрового продукта, чтобы он работал стабильно, эффективно, был понятным, удобным и безопасным. Для молодёжи тестирование – интересный и быстрый старт в мире ИТ-профессий, есть и большие перспективы развития внутри этой сферы, например, инженером по тестированию», – комментирует директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.Помимо этого, материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, а сценарии проведения занятий предложены с учётом разной технической оснащённости классов.Фото: freepik.com