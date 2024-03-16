В голосовании на выборах Президента приняла участие жительница Гусь-Хрустального района, которой в...

В голосовании на выборах Президента приняла участие жительница Гусь-Хрустального района, которой в этом году исполнится 101 год.Наталья Ивановна Обухова по сей день активный участник политической жизни страны.Несмотря на то, что у нее есть возможность проголосовать на дому, она посетила участок, чтобы быть максимально сопричастной к избирательному процессу. В этом ее поддерживает дочь.«Отдать свой голос за важного для нее кандидата – для женщины вопрос принципиальный. Она в курсе всех новостей, живо интересуется, чем живет страна и мировое сообщество, всегда готова поддержать оппонента в беседе на любую тему.», - сообщили в пресс-службе администрации МО Гусь-Хрустальный.Наталья Ивановна Обухова - пример для каждого из нас!Председатель и члены избирательной комиссии ждали ее, зная, насколько важно для нее воспользоваться своим избирательным правом.Встреча закончилась пожеланиями этой удивительной женщине доброго здравия, бодрости и заботы родных.Фото: администрация МО Гусь-Хрустальный