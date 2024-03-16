В качестве международного наблюдателя во Владимир прибыл генеральный секретарь ШОС Чжан Мин Во...

В качестве международного наблюдателя во Владимир прибыл генеральный секретарь ШОС Чжан МинВо Владимир в качестве международного наблюдателя прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Он уже успел посетить несколько избирательных участков, а также встретиться с председателем регионального избиркома Вадимом Минаевым.Глава миссии ШОС отметил, что выборы проходят в спокойной обстановке, без нарушений. По итогу будет представлен детальный отчет.Чжан мин также отметил, что ШОС будет способствовать решению проблемных вопросов, связанных с экономическими санкциями.