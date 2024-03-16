«Весна пришла без опозданий»: Владимирская область оказалась под влиянием континентального...

«Весна пришла без опозданий»: Владимирская область оказалась под влиянием континентального антициклонаС юго-западными потоками, на европейскую территорию Владимирской области распространяются теплые воздушные массы из Центральной Европы. Разберемся, какая погода ждет жителей.Под влиянием континентального антициклона в воскресенье, 17 марта 2024 года, небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +5°C.По прогнозам синоптиком скорость южного ветра составит 2м/с, а влажность опустится до 67%.Видимо, зима с нами попрощалась, так как даже вечерняя температура не "уйдет в минус". В темное время суток ожидайте отметку на термометре +2°C.В Гидрометцентре сообщают: атмосферное давление будет повышенным и займет отметку 752 мм ртутного столба.Хорошая погода в выходной день мотивирует выйти на прогулку и провести время с близкими. Вспомним, как вдохновлялись весной русские поэты:"Мне запомнится таянье снегаЭтой горькой и ранней весной,Пьяный ветер, хлеставший с разбегаПо лицу ледяною крупой,Беспокойная близость природы,Разорвавшей свой белый покров,И косматые шумные водыПод железом угрюмых мостов."(Арсений Тарковский)Народный прогноз на 17 марта:На Руси верили: грачи кричат – к дождю, а если они спокойные – впереди теплая и солнечная погода; если стоит ясная погода в этот день, то летом в лесу будет много ягод.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений