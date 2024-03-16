«Весна пришла без опозданий»: Владимирская область оказалась под влиянием континентального...
«Весна пришла без опозданий»: Владимирская область оказалась под влиянием континентального антициклона
С юго-западными потоками, на европейскую территорию Владимирской области распространяются теплые воздушные массы из Центральной Европы. Разберемся, какая погода ждет жителей.
Под влиянием континентального антициклона в воскресенье, 17 марта 2024 года, небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +5°C.
По прогнозам синоптиком скорость южного ветра составит 2м/с, а влажность опустится до 67%.
Видимо, зима с нами попрощалась, так как даже вечерняя температура не "уйдет в минус". В темное время суток ожидайте отметку на термометре +2°C.
В Гидрометцентре сообщают: атмосферное давление будет повышенным и займет отметку 752 мм ртутного столба.
Хорошая погода в выходной день мотивирует выйти на прогулку и провести время с близкими. Вспомним, как вдохновлялись весной русские поэты:
"Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною крупой,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов."
(Арсений Тарковский)
Народный прогноз на 17 марта:
На Руси верили: грачи кричат – к дождю, а если они спокойные – впереди теплая и солнечная погода; если стоит ясная погода в этот день, то летом в лесу будет много ягод.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений