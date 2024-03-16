Владимирцев предупредили о новом виде мошенничества Злоумышленники звонят по видом...

Владимирцев предупредили о новом виде мошенничестваЗлоумышленники звонят по видом роботизированной системы банка по видеосвязи, чтобы украсть данные биометрии для входа в банковские приложения. Далее они списывают со счетов все деньги.Чтобы избежать ловушки, достаточно просто отключить камеру, а лучше всего не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров.Читайте также:Владимирцам представили топ-8 популярных схем мошенниковВо Владимирской области мошенники продолжают похищать деньги у доверчивых пенсионеров"Самозапрет на выдачу кредитов": владимирцы смогут защитить себя от мошенниковФото: freepik.com