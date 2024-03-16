Владимирцев предупредили о новом виде мошенничества
Злоумышленники звонят по видом...
Владимирцев предупредили о новом виде мошенничества
Злоумышленники звонят по видом роботизированной системы банка по видеосвязи, чтобы украсть данные биометрии для входа в банковские приложения. Далее они списывают со счетов все деньги.
Чтобы избежать ловушки, достаточно просто отключить камеру, а лучше всего не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров.
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Фото: freepik.com