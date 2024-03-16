Владимирцы смогут покупать корма для животных со скидками В Федеральной антимонопольной службе...

Владимирцы смогут покупать корма для животных со скидкамиВ Федеральной антимонопольной службе сообщили о готовности крупнейших производителей кормов для домашних животных взять на себя добровольные обязательства по снижению цен.Граждане массово направляли в ведомство жалобы на высокие расценки кормов. В связи с этим ФАС России провели анализ состояния конкуренции.В 2023 году группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия» стали абсолютными лидерами по производству и реализации такой продукции на рынке, ведь их доля составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Другими словами, - это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке.«В результате взаимодействия с ведомством ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак.» - сообщили в Федеральной антимонопольной службе.Помимо этого, в ООО «Нестле Россия» приняли решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», которые являются наиболее доступным для потребителей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений