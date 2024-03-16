Владимирцы смогут принять участие во Всероссийской исторической онлайн-игре «1 418» В пресс-службе...

Владимирцы смогут принять участие во Всероссийской исторической онлайн-игре «1 418»В пресс-службе Роскомнадзора по Владимирской области сообщили о проведении Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1 418»4 апреля 2024 года состоится онлайн-игра, посвященная героическому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Принять участие может любой желающий от 14 лет. Однако, для получения призового места нужно собрать команду от 3 до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет и назначить капитана.Задания составлены на основе воспоминаний ветеранов, архивных документов и исторических фактов.Организаторами акции выступили: Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», Организационный комитет «НАША ПОБЕДА» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы.Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайтеФото: пресс-служба Роскомнадзора по Владимирской области