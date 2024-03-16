Владимирские предприниматели посетили форум «Женский бизнес» В Москве прошел форум «Женский...

Владимирские предприниматели посетили форум «Женский бизнес»В Москве прошел форум «Женский бизнес», который собрал дам, занимающихся предпринимательством, а также тех, кто пока только планирует открыть свое дело. Побывали на нем и владимирские бизнес-вумен, - представительницы комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».От 33-го региона на форум ездили 48 предпринимательниц, среди них руководитель психолого-педагогической студии «Началка FRESH» Наталья Шмакова. В интервью «Радио России — Владимир» она рассказала, как прошел форум.Послушать полное интервью можно по ссылке.