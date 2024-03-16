Владимирцев пригласили отметить «Царскую масленицу» в Центральном парке. Весну там начнут встречать в воскресенье, 17 марта, в 12:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. На

Владимирцев пригласили отметить «Царскую масленицу» в Центральном парке. Весну там начнут встречать в воскресенье, 17 марта, в 12:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. На территории парка появятся множество тематических площадок: «Потешный двор» с масленичными забавами, «Масленичная деревня» с интерактивной фотозоной и арт-объектами, «Выставка масленичных кукол», «Ремесленный посад» с лучшими мастерами народных промыслов. Желающих