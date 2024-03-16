Произошло возгорание внутри автобуса на площади одного квадратного метра.

Во Владимире загорелся троллейбус у дома по улице Верхняя Дуброва, 10. Об этом инциденте сообщает областное управление МЧС России.Сообщение о пожаре поступило в МЧС 16 марта в 00:48. Произошло возгорание внутри автобуса на площади одного квадратного метра.Прибывшие пожарные не дали огню разрастись. Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. К счастью, никто не пострадал.К ликвидации пожара привлекались шесть пожарных и две единицы спецтехники.