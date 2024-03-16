По мнению прокуратуры это недоработка надзорных органов, а не честность местных чиновников.

За 2023 год во Владимирском не произошло случаев получения взятки со стороны должностных лиц среди медиков и государственных органов, а также в сфере распределения муниципального бюджета. В Камешковском районе с 2018 года не ловили взяточников, в Селивановском с 2019 года.Как сообщают в прокуратуре Владимирской области, такие итоги являются следствием отсутствия результатов по пресечению мздоимства». Это означает недоработку со стороны надзорных органов.