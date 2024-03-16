«Вопрос озеленения»: во Владимире появился главный садовник города В Администрации города...

«Вопрос озеленения»: во Владимире появился главный садовник городаВ Администрации города сообщили: на должность главного садовника Владимира, заместителя начальника управления по охране окружающей среды администрации города назначена Ирина Кузьменко.Ирина Кузьменко окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, а также получила дополнительное образование в РАНХиГСе по курсу «Теория и практика муниципального управления».Одна из ее важнейших заслуг — это разработка концепции озеленения территории МО город Владимир в 2023 году. С этим проектом она заняла 1 место в городском конкурсе «Лучший муниципальный служащий», а в региональном этапе ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» заняла 3 место.Разберемся, что входит в перечень полномочий главного садовника города.Ответственности не мало. Для начала - организация и проведение работ по разработке планов озеленения территории. После — осуществление мероприятий по муниципальному лесному контролю. Помимо этого, в обязанности входит координация деятельности Комиссии по охране зелёных насаждений, координация действий с органами исполнительной власти и иными органами по вопросам лесоустройства на территории города Владимира.Главный садовник будет координировать деятельность учреждений по вопросам содержания зелёных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности администрации города Владимира. Иными словами, - контролировать своевременное выполнение высадки, удаления, обрезки, кронирования деревьев и тому подобное.Также Ирина Кузьменко будет курировать планирование, организацию и проведение высадок однолетних и многолетних цветов, кустарников и деревьев на территории муниципального образования.Фото: администрация города Владимира; Fusion Brain, платформа для генерации изображений