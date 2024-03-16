На президентских выборах проголосовали более 336 тысяч жителей Владимирской области.

Явка на выборы президента России во Владимирской области составляет 40,82%. Такие данные на 16 марта 15:00 сообщает областная избирательная комиссия.На президентских выборах проголосовали более 336 тысяч жителей Владимирской области. Также дистанционно свой голос отдали более 102 тысяч избирателей.Напомним, выборы президента России будут проходить до 17 марта, избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.