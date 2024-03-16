438 942 жителя Владимирской области поучаствовали в выборах президента России (по данным на 15:00 16 марта). Это 40,82%, рассказали в пресс-службе правительства региона. На избирательные участки

438 942 жителя Владимирской области поучаствовали в выборах президента России (по данным на 15:00 16 марта). Это 40,82%, рассказали в пресс-службе правительства региона. На избирательные участки пришли 336 816 избирателей, остальные 102 126 захотели проголосовать дистанционно. Всего в списках избирателей во Владимирской области находятся 1 075 213 человека. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!