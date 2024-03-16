Пострадавшей от упавшей ледяной глыбы женщине потребовалось хирургическое вмешательство. Она получила серьезные травмы лица, когда снежно-ледяная масса рухнула на нее у первого подъезда

Пострадавшей от упавшей ледяной глыбы женщине потребовалось хирургическое вмешательство. Она получила серьезные травмы лица, когда снежно-ледяная масса рухнула на нее у первого подъезда дома № 22 на Верхней Дуброве днем 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. По словам очевидцев, наледь упала с козырька лоджии девятого этажа дома. Козырек является общедомовым имуществом, обязанность по