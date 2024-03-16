Жителей Владимира приглашают украсить липу возле Успенского собора в рамках акции «Пасхальное...
Жителей Владимира приглашают украсить липу возле Успенского собора в рамках акции «Пасхальное дерево»
Весна пришла, а это значит, что скоро, в канун светлого праздника Пасхи, вековая липа возле Успенского собора будет украшена пасхальными шедеврами. Для этого организаторы подготовят 10 тысяч деревянных заготовок яиц, которые раскрасят участники.
Масштабная общегородская акция «Пасхальное дерево» стала традиционной для города. Баскетбольный клуб «Владимирские львицы» 5 мая 2024 года проведут ее уже в пятый раз.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо написать на почту [email protected]
и оставить заявку.
Фото: администрация Владимира