Жители Суздальского района активно принимают участие в голосовании на выборах Президента Свой...

Жители Суздальского района активно принимают участие в голосовании на выборах ПрезидентаСвой голос за Президента России отдала глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова. В эти выходные, 16-17 марта в Суздале пройдут масштабные масленичные гуляния. Поэтому самым удобным в графике главы города стал первый день голосования. Вместе со своими родными Алиса Михайловна голосует на избирательном участке в селе Сновицы.Напомним, что 2024-й объявлен Годом семьи. В голосовании на выборах Президента Российской Федерации жители Суздальского района принимают участие целыми семьями. Важен голос каждого!Фото: администрация Суздальского района