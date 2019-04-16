Супруге ведущего телестройки Андрея Черкасова пришлось оправдываться перед интернет-обывателями. Звезда шоу Дом-2 Кристина Ослина уверила, что муж ее не бьет.

Супруге ведущего телестройки Андрея Черкасова пришлось оправдыватьсяперед интернет-обывателями. Звезда шоу "Дом-2" Кристина Ослина уверила, что мужее не бьет.Поклонники реалити вспомнили, как Черкасов, будучиучастником проекта, поколачивал предыдущих своих возлюбленных. Наталья Варвина и Виктория Романец,например, порой были избиты.Фолловеры девушки в Instagram выразили мнение, что Андреймало изменился за эти годы и может быть агрессивным. Они предположили, что, став женой звезды шоу "Дом-2", Ослина сделала ошибку.Кристина посчитала подобные утверждения нелепыми и безосновательными.Она заявила, что муж никогда не поднимал на нее руку."Не несите бред сумасшедшего, два года он меня на рукахносит. Это видят все. А, когда на вас бросается пьяная и неадекватная женщина,конечно, она будет получать", – написала она.Супруга ведущего отметила, что бывшая зазноба Андрея – Виктория Романец заслужено получала нагоняй. Якобы девушка самапровоцировала конфликт. "Есть бабы, которые напрашиваются, и им не грехвтащить", – написала жена ведущего.Ослина также заявила, что сравнение с Романец считает длясебя оскорбительным. Она назвала бывшую супруга "истеричным фриком".После комментаторы припомнили драки звезды "Черкасова с Натальей Варвиной. "Варвина сама упала с дивана и ударилась, что выв одну кучу все мешаете?" – возмущалась супруга ведущего. Об этом сообщает .