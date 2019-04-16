Супруге ведущего телестройки Андрея Черкасова пришлось оправдываться
перед интернет-обывателями. Звезда шоу Дом-2 Кристина Ослина уверила, что муж
ее не бьет.
Супруге ведущего телестройки Андрея Черкасова пришлось оправдываться
перед интернет-обывателями. Звезда шоу "Дом-2" Кристина Ослина уверила, что муж
ее не бьет.
Поклонники реалити вспомнили, как Черкасов, будучи
участником проекта, поколачивал предыдущих своих возлюбленных. Наталья Варвина и Виктория Романец,
например, порой были избиты.
Фолловеры девушки в Instagram выразили мнение, что Андрей
мало изменился за эти годы и может быть агрессивным. Они предположили, что, став женой звезды шоу "Дом-2", Ослина сделала ошибку.
Кристина посчитала подобные утверждения нелепыми и безосновательными.
Она заявила, что муж никогда не поднимал на нее руку.
"Не несите бред сумасшедшего, два года он меня на руках
носит. Это видят все. А, когда на вас бросается пьяная и неадекватная женщина,
конечно, она будет получать", – написала она.
Супруга ведущего отметила, что бывшая зазноба Андрея – Виктория Романец заслужено получала нагоняй. Якобы девушка сама
провоцировала конфликт. "Есть бабы, которые напрашиваются, и им не грех
втащить", – написала жена ведущего.
Ослина также заявила, что сравнение с Романец считает для
себя оскорбительным. Она назвала бывшую супруга "истеричным фриком".
После комментаторы припомнили драки звезды "
Черкасова с Натальей Варвиной. "Варвина сама упала с дивана и ударилась, что вы
в одну кучу все мешаете?" – возмущалась супруга ведущего. Об этом сообщает .