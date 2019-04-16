Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал Владимир СипягинВ администрации Владимирской области продолжаются кадровые перестановки. Стало известно, что с 16 апреля свой пост покидает председатель комитета государственной и муниципальной службы Дмитрий Лызлов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.По информации наших коллег, Дмитрий Лызлов может стать руководителем аппарата ЗакСобрания Владимирской области. Эта должность вакантна, так как прошлый руководитель аппарата Законодательного Собрания Андрей Нестеров покинул свой пост.