Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин прокомментировал свою драку с игроком Каролины Хэррикейнз Андреем Свечниковым. По словам Овечкина, инициатором конфликта был Свечников.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свою драку с игроком "Каролины Хэррикейнз" Андреем Свечниковым. По словам Овечкина, инициатором конфликта был Свечников."Он вызвал меня на поединок, я ответил. Мы со Свечниковым не принадлежим к числу больших бойцов. Надеюсь, что с ним все хорошо. Хотелось бы забыть об этом эпизоде", — приводит слова Овечкина "Спорт-Экспресс".Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча. Овечкин взял верх в поединке. Свечников покинул площадку с помощью одноклубников и не смог продолжить встречу. Матч завершился победой "Каролины" со счетом 5:0.