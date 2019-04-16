Примадонна отметила 70-летие. Алла Пугачева продолжает
получать поздравления от поклонников, коллег, друзей и близких. Артистка Марина
Александрова присоединилась к хору чествующих главную звезду эстрады.
Примадонна отметила 70-летие. Алла Пугачева продолжает
получать поздравления от поклонников, коллег, друзей и близких. Артистка Марина
Александрова присоединилась к "хору" чествующих главную звезду эстрады.
В личном Instagram актриса опубликовала внушительных
размеров пост. Она посвятила его Алле Пугачевой.
Марина Александрова
рассказала, что Примадонна незримо присутствовала
на каждом этапе ее жизненного пути. Более того, как-то раз Алла Борисовна
спасла Марину.
"Начало моих воспоминаний связано с "Айсбергом", я давала
концерт вместе с зайцем из "Ну, погоди", потом росла с "Арлекино",
"Волшебником-недоучкой", не понимая "Куда уходит детство" ... С переездом в
Москву началась самостоятельная жизнь и "Держи меня, соломинка, держи" спасала
меня в ночи, "Озеро Надежды" поднимало с утра, "Птицы" давали уверенности, а "Я
тебя поцеловала" самоуверенности..." – призналась .
Артистка вспомнила также, что пела песню Примадонны "Не
отрекаются любя" по дороге в Сан-Франциско, будучи в Тоскане, шептала "Три
счастливых дня", а перед концертом всегда включает "Мне нравится". Звезда
призналась, что связанных с Пугачевой моментов в ее судьбе было так много, что
все и не вспомнить.
"Дай счастья, Вам, той Женщине, которая поет! Благодарю",
– резюмировала .