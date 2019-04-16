Примадонна отметила 70-летие. Алла Пугачева продолжает получать поздравления от поклонников, коллег, друзей и близких. Артистка Марина Александрова присоединилась к хору чествующих главную звезду эстрады.

Примадонна отметила 70-летие. Алла Пугачева продолжаетполучать поздравления от поклонников, коллег, друзей и близких. Артистка МаринаАлександрова присоединилась к "хору" чествующих главную звезду эстрады.В личном Instagram актриса опубликовала внушительныхразмеров пост. Она посвятила его Алле Пугачевой.Марина Александроварассказала, что Примадонна незримо присутствовалана каждом этапе ее жизненного пути. Более того, как-то раз Алла Борисовнаспасла Марину."Начало моих воспоминаний связано с "Айсбергом", я давалаконцерт вместе с зайцем из "Ну, погоди", потом росла с "Арлекино","Волшебником-недоучкой", не понимая "Куда уходит детство" ... С переездом вМоскву началась самостоятельная жизнь и "Держи меня, соломинка, держи" спасаламеня в ночи, "Озеро Надежды" поднимало с утра, "Птицы" давали уверенности, а "Ятебя поцеловала" самоуверенности..." – призналась .Артистка вспомнила также, что пела песню Примадонны "Неотрекаются любя" по дороге в Сан-Франциско, будучи в Тоскане, шептала "Трисчастливых дня", а перед концертом всегда включает "Мне нравится". Звездапризналась, что связанных с Пугачевой моментов в ее судьбе было так много, чтовсе и не вспомнить."Дай счастья, Вам, той Женщине, которая поет! Благодарю",– резюмировала .