Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что алтарь и алтарный крест Собора Парижской Богоматери, где накануне произошел разрушительный пожар, удалось спасти.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что алтарь и алтарный крест Собора Парижской Богоматери, где накануне произошел разрушительный пожар, удалось спасти.Глава городской администрации отметила, что на том месте собора, где находился шпиль, в настоящее время зияет дыра, обломки шпиля сейчас лежат в пролете сооружения. Она отметила, что все менее ужасно, чем казалось ранее, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что всем находящимся в ризнице собора священным предметам ничто не угрожает.Пожар в Соборе Парижской богоматери вспыхнул в минувший понедельник вечером. По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания, оно может быть связано с проводимыми в храме ремонтными работами. В результате чрезвычайного происшествия обрушились верхняя часть шпиля собора, его знаменитые часы и большая часть кровли.