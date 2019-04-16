Певец опубликовал в Instagram
милое семейное фото. Однако снимок, который сделал Влад Топалов, многим
показался неоднозначным.
Певец опубликовал в Instagram
милое семейное фото. Однако снимок, который сделал Влад Топалов, многим
показался неоднозначным.
Артист снял спящими в машине свою супругу, телеведущую Регину
Тодоренко, и маленького сына. Влад Топалов позировал в автомобиле, а на заднем
плане красовались его супруга и наследник.
"Едем к старине Гипносу и
Морфею. Некоторые чуточку раньше доехали", – подписал забавное фото Влад Топалов.
Поклонники в комментариях под постом посчитали,
что певца ждет взбучка от Тодоренко. "Влад, Регинка тебя убьет потом, когда
увидит снимок, что снимал ее спящую", "Ну ты и нарвался. Беги, глупец…", "Влад,
ну ты и рисковый… Лучше удали. Тем более, нельзя фоткать спящими", -
высказались пользователи соцсети.
Но большинство
фолловеров отнеслись к фото не столь скептически. Они пожелали молодой семье
счастья и терпения в воспитании сынишки. Напомним, и Регина
Тодоренко впервые стали родителями 5 декабря 2018 года. На свет появился их сын Михаил, которого дома знаменитости называют Майклом.
Отметим, Регина Тодоренко
и очень трепетно относятся к первенцу. Они периодически
рассказывают подписчикам о том, как изменилась их жизнь после рождения ребенка. Ранее телеведущая призналась, что после рождения ребенка ей кажется, что она "святая".