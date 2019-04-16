Певец опубликовал в Instagram милое семейное фото. Однако снимок, который сделал Влад Топалов, многим показался неоднозначным.

Певец опубликовал в Instagramмилое семейное фото. Однако снимок, который сделал Влад Топалов, многимпоказался неоднозначным.Артист снял спящими в машине свою супругу, телеведущую РегинуТодоренко, и маленького сына. Влад Топалов позировал в автомобиле, а на заднемплане красовались его супруга и наследник."Едем к старине Гипносу иМорфею. Некоторые чуточку раньше доехали", – подписал забавное фото Влад Топалов.Поклонники в комментариях под постом посчитали,что певца ждет взбучка от Тодоренко. "Влад, Регинка тебя убьет потом, когдаувидит снимок, что снимал ее спящую", "Ну ты и нарвался. Беги, глупец…", "Влад,ну ты и рисковый… Лучше удали. Тем более, нельзя фоткать спящими", -высказались пользователи соцсети.Но большинствофолловеров отнеслись к фото не столь скептически. Они пожелали молодой семьесчастья и терпения в воспитании сынишки. Напомним, и РегинаТодоренко впервые стали родителями 5 декабря 2018 года. На свет появился их сын Михаил, которого дома знаменитости называют Майклом.Отметим, Регина Тодоренкои очень трепетно относятся к первенцу. Они периодическирассказывают подписчикам о том, как изменилась их жизнь после рождения ребенка. Ранее телеведущая призналась, что после рождения ребенка ей кажется, что она "святая".