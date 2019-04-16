Наталья Андрейченко призналась, на какой риск пошла ради съемок в кино. Будучи на восьмом месяце беременности, актриса рискнула и выполнила опасный трюк.

Наталья Андрейченко призналась, на какой риск пошла ради съемок в кино. Будучи на восьмом месяце беременности, актриса рискнула и выполнила опасный трюк.62-летняя Наталья Андрейченко редкий гость на светских мероприятиях и в фильмах. А ведь когда-то актриса была очень популярна. Многие связывают это с тем, что Наталья покинула Россию и живет теперь в Латинской Америке. Однако сама актриса призналась, что готова играть."Если и предлагают, то такое, от чего становится грустно… У меня же огромный актерский опыт, я много играла и здесь, и за границей, но и с такими знаниями задействуют меня мало…" – пожаловалась Наталья Андрейченко. При этом она отметила, что большую часть года проводит в России.По мнению актрисы, она всю жизнь "неслась на бешеной скорости", оставляя по бокам семью, детей. Она убеждена, что в свое время поступила с сыном Дмитрием и дочкой Настасьей нечестно. "Ну сами посудите. Сыну Мите было всего три недели, а я уехала в Одессу на съемки фильма "Военно-полевой роман", оставила его с моей бабушкой. Приехала со съемок – и тут же другая картина – "Мэри Поппинс, до свидания". Снова оставила сына", – привела пример Наталья Андрейченко.Что касается дочери, то актриса вспомнила, как ради роли будучи на восьмом месяце беременности решилась выполнить опасный трюк. К счастью, на ее положении это никак не отразилось. "Сегодня Настя шутит: "Понимаю, почему я такая сумасшедшая родилась!" Ей было всего полтора месяца, когда я уложила ее в корзиночку и поехала гастролировать по Европе", – цитирует актрису .Разумеется, эти обстоятельства отразились на отношениях Натальи Андрейченко с наследниками. Так, дочь Настасья будучи подростком даже убегала из дома. Спустя годы сделала вывод: "Я уезжала в Россию давать спектакли, хотя нужно было остаться, ей не хватало мамки в таком трудном возрасте!"