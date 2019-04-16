Лидирующий в предвыборной гонке на Украине актер Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Артист сделал заявление, которого от него явно не ожидали.
Лидирующий в предвыборной гонке на Украине актер Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Артист сделал заявление, которого от него явно не ожидали.
О встрече с Путиным Зеленский рассказал в беседе с известным
французским писателем Бернаром Анри Леви. По его словам, актер подробно описал
сценарий встречи с главой российского государства.
Слова Зеленского Леви привел в своей колонке для издания
"Новое время". Писатель отметил, что переговоры с Путиным вызывают у
актера энтузиазм.
"Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный
смех, но все-таки смех. А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает,
будет хохотать", – передал французский писатель слова Зеленского.
В случае избрания амбициозному юмористу так или иначе
придется встретиться с Владимиром Путиным. Однако еще не став президентом, начал выдвигать условия.
Так, после первого тура президентских выборов он объявил,
что проведет переговоры с российским лидером, когда Москва вернет Киеву Крым и
Донбасс. Обязательным условием диалога шоумен назвал присутствие западных
представителей.
В Кремле не исключили переговоров Путина и Зеленского. По
словам пресс-секретаря главы российского государства, Путин с самого начала
конфликта остается приверженцем диалога.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинство
голосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовы
проголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – не
более 30%.