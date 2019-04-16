Лидирующий в предвыборной гонке на Украине актер Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Артист сделал заявление, которого от него явно не ожидали.

Лидирующий в предвыборной гонке на Украине актер Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Артист сделал заявление, которого от него явно не ожидали.О встрече с Путиным Зеленский рассказал в беседе с известнымфранцузским писателем Бернаром Анри Леви. По его словам, актер подробно описалсценарий встречи с главой российского государства.Слова Зеленского Леви привел в своей колонке для издания"Новое время". Писатель отметил, что переговоры с Путиным вызывают уактера энтузиазм."Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденныйсмех, но все-таки смех. А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает,будет хохотать", – передал французский писатель слова Зеленского.В случае избрания амбициозному юмористу так или иначепридется встретиться с Владимиром Путиным. Однако еще не став президентом, начал выдвигать условия.Так, после первого тура президентских выборов он объявил,что проведет переговоры с российским лидером, когда Москва вернет Киеву Крым иДонбасс. Обязательным условием диалога шоумен назвал присутствие западныхпредставителей.В Кремле не исключили переговоров Путина и Зеленского. Пословам пресс-секретаря главы российского государства, Путин с самого началаконфликта остается приверженцем диалога.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинствоголосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовыпроголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – неболее 30%.