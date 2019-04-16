Телеведущая Светлана Бондарчук поделилась подробностями романа со знаменитым кинорежиссером. Супруги прожили в браке около 25 лет.

Телеведущая Светлана Бондарчук поделилась подробностями романа со знаменитым кинорежиссером. Супруги прожили в браке около 25 лет.Фотомодель приняла участие в съемках программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Она рассказала, что познакомилась с Федором Бондарчуком в гостях у своей одноклассницы. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.Телеведущая отметила, что ее избранник всегда отличался спокойным характером. "Он всегда был очень скромным мужчиной, не богемным, как некоторые пытаются его представить. Симпатичный, с хорошим чувством юмора. Мы были как Ромео и Джульетта", – вспомнила звезда.В их жизни не обошлось и без трудностей. Во время службы в Подмосковье у Федора обнаружили язву. Мужчину госпитализировали в Москву, но, к счастью, он смог быстро восстановиться.Пару всегда поддерживали верные друзья, например, певец Владимир Пресняков и телеведущий Тигран Кеосаян. Последний был сокурсником кинорежиссера. Некоторое время они даже жили вместе, передает .В откровенном интервью также поделилась впечатлениями от знакомства с отцом избранника. ."Его папа – это удивительный человек. Я такого никогда не встречала. Там такой масштаб интеллекта. Я сразу подумала, что общаюсь с какой-то вселенной", – заключила она.