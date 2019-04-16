Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем отношении к российскому коллеге Александру Логинову, накануне отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем отношении к российскому коллеге Александру Логинову, накануне отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Норвежец не понимает, почему россиянин не объясняет причины попадания запрещенных вещество в его организм."Мартина Сундбю поймали на допинге и с ним совершенно понятная история, без двойного дна – он принимал препарат от астмы и превысил дозу, — сказал Бьорндален в интервью Youtube-каналу Commandos. – Впрочем, и эту ситуацию до сих пор обсуждают и в Норвегии, и совершенно точно в России"."С Логиновым совершенно другая история. Он был пойман на эритропоэтине, являющегося очень сильным допингом. Здесь много неясного. Люди же хотят знать, как ЭПО попал в его организм. Хуже всего, что он сохраняет молчание и не говорит, что произошло в действительности. Уверен, что ему тяжело, но он должен начать говорить. В ином случае это никогда не прекратится"."Логинов молчит, ваша федерация молчит – никто ничего не рассказывает. Тысяча вопросов, которые остаются без ответов. Возможно, все дело в ментальности и культурных различиях. Но я считаю, Россия должна быть более открытой в вопросах, связанных с допингом. И я желаю России этого".