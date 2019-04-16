Конфликт двух российских хоккеистов – Андрея Свечникова (Каролина) и Александра Овечкина (Вашингтон) получил продолжение. Выступающий за Детройт Евгений Свечников написал угрожающее послание Овечкину.

Конфликт двух российских хоккеистов – Андрея Свечникова ("Каролина") и Александра Овечкина ("Вашингтон") получил продолжение. Выступающий за "Детройт" Евгений Свечников написал угрожающее послание Овечкину.Как сообщает "Спорт-Экспресс", Евгений Свечников разместил на своей странице в социальной сети сообщение, адресованное форварду "Вашингтона". "Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", — Евгений сделал намек на фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов".В первом периоде матча между "Каролиной" и "Вашингтоном" Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались. Бой завершился победой Овечкина, а Свечников не смог продолжить встречу.