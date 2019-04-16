О перестрелке украинского националистического Правого сектора (запрещено в России) и силовиков в районе Донецка заявило управление народной милиции ДНР.

О перестрелке украинского националистического "Правого сектора" (запрещено в России) и силовиков в районе Донецка заявило управление народной милиции ДНР.Глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что правосеки прибыли в подконтрольную силовикам Авдеевку и заняли гостиничный комплекс "Царская охота". Действия с украинскими ВС согласованы не были.Выяснение, кому принадлежит территория комплекса, перешло в столкновение. У обеих сторон потери, которые могут списать на обстрелы со стороны ДНР, передает РИА Новости.