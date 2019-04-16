В начале этого года из жизни ушли многие выдающиеся личности. Пока одни пользователи увидели в этом естественный порядок вещей, другие обнаружили мистический смысл. Дни.ру изучили мнение читателей форума.

В начале этого года из жизни ушли многие выдающиеся личности. Пока одни пользователи увидели в этом естественный порядок вещей, другие обнаружили мистический смысл. "Дни.ру" изучили мнение читателей форума.Несколько дней назад один из пользователей поспешил поделиться своими опасениями: в 2019 году могут умереть "очень известные" личности. Причиной этому является зловещая цифра 9. "Год начался со смертей и сколько их много произошло за пару месяцев буквально... Нехорошее начало", – заявил читатель.С ним согласились многие комментаторы. Они напомнили, что за четыре месяца скончались многие деятели искусства и шоу-бизнеса: музыкант Крис Кельми, рэпер Децл, певец Сергей Захаров, вокалист Prodigy Кит Флинт, исполнительница Юлия Началова, режиссеры Марлен Хуциев и Георгий Данелия, а также актер Алексей Булдаков.Один из читателей "Дни.ру" предположил, что причиной смерти артистов могла стать плохая экология или магнитные бури. "Эта весна очень тяжелая по самочувствию. То ли бури магнитные, то ли ухудшение экологии, то ли еще что. Что-то происходит, вот и смертей столько", – предположил комментатор.Другие пользователи отвергли вероятность мистического совпадения. По их словам, люди рождаются и умирают каждый день, и не следует искать в этом роковое стечение обстоятельств. "Люди постоянно умирают и будут умирать. Это не зависит от 2019 года. Таковы реалии нашей земной жизни", – выразил свое мнение комментатор.