Нынешний год богат на концерты, которые останутся в анналах музыкальной культуры. Меломаны будут говорить о них как об исторических. Речь идет о первом за десять лет сольнике Аллы Пугачевой в Кремле и выступлении Виталины Цымбалюк-Романовской в Доме кино.

Нынешний год богат на концерты, которые останутся в анналах музыкальной культуры. Меломаны будут говорить о них как об исторических. Речь идет о первом за десять лет сольнике Аллы Пугачевой в Кремле и выступлении Виталины Цымбалюк-Романовской в Доме кино.Как же долго тянется время! Еще полтора месяца ждать выступления Виталины Цымбалюк-Романовской в Большом зале Дома кино! На этой легендарной сцене проходили премьеры фильмов и творческие встречи, здесь прощалась с легендами кинематографа.А 25 мая тут будет царствовать одна из лучших пианисток страны – Виталина Цымбалюк-Романовская. Она совместно со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным представит программу с символичным названием "Люди с экрана"."Люди с экрана" – шлягер Владимира Быстрякова. Это легендарный композитор и пианист из Киева, который дружил и работал с актером Арменом Джигарханяном. Он стал автором музыки к мультфильму "Остров сокровищ" и композиций "Куда уехал цирк?", "Леди Гамильтон".Впрочем, "Люди с экрана" – еще и точное определение для Прохора и Виталины. Кажется, больше, чем об этой паре, в нашей стране ни о ком не говорят. Молодые, яркие, талантливые – имена этих артистов у всех на устах.В программе примут участие их друзья – Марина Девятова, Маргарита Быстрякова и Владимир Быстряков, а также оркестр Военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Прозвучат русские народные песни, сочинения советских и российских композиторов, фортепианные произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.Виталина Цымбалюк-Романовская окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского, она является лауреатом международного конкурса Steinway-Paris. Пианистка особенно гордится появлением на сцене оркестра Халилова.Напомним, что Валерий Михайлович Халилов и 64 артиста возглавляемого им ансамбля погибли 25 декабря 2016 года в результате авиакатастрофы. Самолет Минобороны, следовавший в Хмеймим, потерпел крушение в Сочи. Трагедия унесла 91 жизнь.