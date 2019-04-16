Звезда Голливуда вернула себе девичью фамилию. Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись 15 апреля.

Звезда Голливуда вернула себе девичью фамилию. Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись 15 апреля.Долгий и трудный бракоразводный процесс вымотал артистов. Анджелина Джоли указала, что хочет вернуть девичью фамилию. Раньше на всех документах актрисы значиласьдвойная – Джоли-Питт, сообщаетОднако бывшим супругам ещепредстоит встретиться в суде: имущественный вопрос пока нерешен. Также знаменитости продолжают спорить по поводу опеки наддетьми.Джолиподала на развод с Питтом в 2016-м, через два года после того, как они поженились. Свадьба звезд Голливуда прошлав принадлежащем им замке Мираваль во Франции. До этого актеры жили вместе десять лет.У иБрэда Питта шестеро детей, в том числе трое усыновленных. Актриса обвинила супруга в алкогольной инаркотической зависимости и заявила, что он поднимал руку на наследников.Как писали "Дни.ру", в декабре 2018 года звезды заключилисоглашение об опеке над детьми, детали не разглашались. Ранее стало известно, что считает, будто пожертвовала ради Брэда Питта карьерой. Теперь актриса настаивает на том,чтобы этот момент был учтен при разделе их состояния.