Инициатива ввести платные проезды перекрестков категорически не поддерживается единороссами. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, это ухудшит самочувствие водителей и осложнит ситуацию на дорогах.

Инициатива ввести платные проезды перекрестков категорически не поддерживается единороссами. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, это ухудшит самочувствие водителей и осложнит ситуацию на дорогах.Идею национальной технологической инициативы"Автонет" парламентарий назвал "неприемлемой инежизнеспособной". "В обществе такие инициативы могут быть однозначновосприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализацияорганизации дорожного движения в целом", – отметил законодатель.Афонский уверен: проблему пробок такая мера не решит,наоборот – приведет к огромным заторам на дорогах. Парламентарий подчеркнул,что большинство его коллег по нижней палате парламента проголосуют против этойинициативы."А саму идею даже не надо обсуждать с профессиональнымсообществом, поскольку она, повторюсь, неприемлема и нежизнеспособна", -добавил депутат.Напомним, что глава НТИ "Автонет" выступил синициативной по борьбе с пробками. Для улучшения дорожной ситуации он предложилввести платный проезд перекрестков.Предполагается, что автомобилисты будеттщательнее планировать маршруты, что позволит снизить количество заторов.Эксперимент предложено провести в одном из российских городов в 2020 году.Как писали ранее "Дни.ру" единороссыоб увеличении штрафов для автомобилистов запревышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. Также в "ЕР" призвали тщательно проанализировать предложение об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушенийправил вождения.Партийный проект "Единой России"" "Безопасныедороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшениисоответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояниедорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.