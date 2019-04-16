Инициатива ввести платные проезды перекрестков категорически не поддерживается единороссами. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, это ухудшит самочувствие водителей и осложнит ситуацию на дорогах.
Инициатива ввести платные проезды перекрестков категорически не поддерживается единороссами. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, это ухудшит самочувствие водителей и осложнит ситуацию на дорогах.
Идею национальной технологической инициативы
"Автонет" парламентарий назвал "неприемлемой и
нежизнеспособной". "В обществе такие инициативы могут быть однозначно
восприняты как попытка залезть в карман автомобилистов и как коммерциализация
организации дорожного движения в целом", – отметил законодатель.
Афонский уверен: проблему пробок такая мера не решит,
наоборот – приведет к огромным заторам на дорогах. Парламентарий подчеркнул,
что большинство его коллег по нижней палате парламента проголосуют против этой
инициативы.
"А саму идею даже не надо обсуждать с профессиональным
сообществом, поскольку она, повторюсь, неприемлема и нежизнеспособна", -
добавил депутат.
Напомним, что глава НТИ "Автонет" выступил с
инициативной по борьбе с пробками. Для улучшения дорожной ситуации он предложил
ввести платный проезд перекрестков.
Предполагается, что автомобилисты будет
тщательнее планировать маршруты, что позволит снизить количество заторов.
Эксперимент предложено провести в одном из российских городов в 2020 году.
Как писали ранее "Дни.ру" единороссы
об увеличении штрафов для автомобилистов за
превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. Также в "ЕР" призвали тщательно проанализировать предложение об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений
правил вождения.
Партийный проект "Единой России"" "Безопасные
дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении
соответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояние
дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.