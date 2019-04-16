Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России. Я обеспокоен тем, что мы не знаем россиян так же хорошо сегодня, — сказал он.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.Он напомнил, что во время холодной войны военные разговаривали, "понимали сигналы друг друга". "Я обеспокоен тем, что мы не знаем их (россиян) так же хорошо сегодня", — приводит слова Скапаротти "Интерфакс".В этой связи генерал предлагает активизировать общение с Россией, отметив, что такое общение само по себе является важной частью "сдерживания", поскольку помогло бы лучше понять те или иные действия сторон.Ранее сообщалось, что Скапаротти в ближайшее время уходит в отставку. Отмечается, что он встречался с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым всего два раза, но неоднократно общался с ним по телефону.