В Сети распространяются фотографии опустевшей переправы через Керченский пролив. Ситуация вокруг Крымского моста подтолкнула россиян к откровенным заявлениям. Что происходит?

В Сети распространяются фотографии опустевшей переправы через Керченский пролив. Ситуация вокруг Крымского моста подтолкнула россиян к откровенным заявлениям. Что происходит?Переправа стала объектом нападок украинцевс самого начала строительства. Сколько фейков за это время сочинили выдумщики из Незалежной, пожалуй, и не сосчитать. Отличиласьв столь сомнительном деле и блогер с ником RoksolanaToday&Крым.На своей странице в Twitter она регулярно публикуетфотографии Крымского моста. Что примечательно, на большинстве снимков переправавыглядит опустевшей, автомобилей на трассе практически нет.Российские пользователи глобальной Сети не выдержали потокалживых сообщений о Крымском мосте и решили ответить неугомонным выдумщикам.Так, Константин Симонов подчеркнул, что украинцы снимают переправу ранним утром,когда движения почти нет, а потом заявляют, что трассой никто не пользуется.Нагнетение информационной истерии вокруг Крымского мосташокировало комментатора. "Смотрю на все эти сообщения и глазам не верю -ну как можно быть такими тупыми", – написал Симонов на своей странице вTwitter. Пользователь посоветовал жителям Незалежной обратить внимание насобственную страну.Для придания весомости сомнительным публикациям про украинцы нередко обращаются к представителям ученого сообщества. Одним изсамых активных комментаторов по теме является сотрудник Института водныхпроблем Российской академии наук Юрий Медовар.Ранее он предостерег от запуска железнодорожной частипереправы через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может невыдержать огромных грузовых составов с массой около шести тысячтонн.На самом деле переправа возводится с применением новейшихтехнологий, которые обеспечивают устойчивость и безопасность Крымского моста.Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику,железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут пов конце текущего года, обещают строители.